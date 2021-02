Alla valdostana Edileco il premio Impresa Ambiente

La società cooperativa Edileco di Nus ha vinto il premio nazionale Impresa Ambiente nella categoria dedicata alla 'Migliore Gestione per lo sviluppo sostenibile', per le micro e piccole imprese. L'iniziativa è stata promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto con cui l'azienda valdostana si è aggiudicata il riconoscimento si intitola 'Edileco: progettare, abitare, vivere il territorio'. Secondo la giuria "Edileco sin dalla sua prima creazione ha inteso realizzare un nuovo modello di costruire, improntato sulla bioedilizia e sulla realizzazione di abitazioni ecocompatibili, partendo innanzitutto dalla qualificazione del capitale umano, che è stato adeguatamente formato e ha acquisito tutte le competenze necessarie per lavorare in un team affiatato e motivato nel perseguire la sostenibilità".

Ecoplasteam, Waste to Methane e Enel sono state le altre aziende vincitrici. Le candidature sono state 119. (ANSA).