La Cisl VdA organizza corsi di lingua francese e inglese

La CISL Valle d’Aosta organizza, in collaborazione con l’ente di formazione ANICIA accreditato dal MIUR, dei corsi di lingua a partire dal mese di marzo 2021.

I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua esperti nella docenza agli adulti.

Corso base di francese: 10 lezioni di due ora ciascuna (20 ore totali).

Corso intermedio di francese: 10 lezioni di due ore ciascuna (20 ore totali).

Corso base di inglese: 10 lezioni di due ore ciascuna (20 ore totali).

Corso intermedio di inglese: 10 lezioni di due ore ciascuna (20 ore totali).

A causa della situazione pandemica per il COVID-19 le lezioni si svolgeranno su piattaforma telematica mediante l’applicazione Gotomeeting, salvo ulteriori novità normative (in tal caso le lezioni si svolgeranno presso la sede CISL in località Corix-Noire n. 73 di Saint-Christophe, (1° piano dell’edificio).

Per i docenti a tempo indeterminato nella scuola pubblica è possibile utilizzare il bonus formativo, essendo i corsi accreditati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.

Le iscrizioni termineranno il giorno venerdì 26 febbraio 2021.