'Forse non morirò di giovedì', in libreria il nuovo romanzo di Remo Bassini

Racconta la vita (e i veleni) di un giornale di provincia il nuovo romanzo del giornalista e scrittore piemontese Remo Bassini, “Forse non morirò di giovedì”, casa editrice Golem edizioni.

Ma l'ambientazione è una piccola, imprecisata città di provincia, con i suoi peccati, le sue beghe. Ed è anche un libro che racconta di amori finiti male o che fanno male. Il protagonista è il direttore di un giornale, si chiama Antonio Sovesci. Ha cinquantacinque anni, ama il suo lavoro, è stato abbandonato dalla moglie che lo ha tradito e che lui non riesce a perdonare. È terribilmente superstizioso Sovesci: il giovedì è il suo giorno maledetto. Arriva una sua ex giornalista, lo vuole intervistare. Lo stesso giorno in un parco due uomini vengono malmenati. Probabilmente erano gay, sta di fatto che il fatto stenta a diventare notizia. E il direttore Sovesci si accorge che in redazione le cose non funzionano come sperava lui.

Direttore responsabile della testata online Infovercelli24, Remo Bassini è nato a Cortona (Arezzo) nel 1956 ha pubblicato diversi libri: ricordiamo i gialli 'La donna che parlava con i morti' (Newton Compton), 'La notte del santo' (Fanucci), 'La donna di picche' (Fanucci). Ha un blog su 'Il Fatto quotidiano' dove propone estratti di manoscritti di autori sconosciuti.