Domani le esequie di Pietro Giorgio Moro, Vigile del fuoco e pallavolista aostano

Lutto tra i Vigili del fuoco e nel mondo del volley valdostano. All'età di 78 anni è morto all'ospedale Parini dov'era ricoverato da alcuni giorni Pietro Giorgio Moro, vigile del fuoco in pensione, una vita dedicata oltreché al lavoro alla passione per la pallavolo, sport che oltre trent'anni promuoveva tra i giovani dopo una brillante carriera da giocatore. Atleta di punta nella formazione dei Vigili del fuoco Godioz, giocò poi nell'Olimpia e nel Vercelli in serie B, indossando anche la maglia della Nazionale.

La carriera di allenatore iniziò quando smise di giocare: fu il coach che plasmò almeno tre generazioni di pallavoliste del Ccs Cogne; allenò anche la squadra maschile dell'Olimpia.

Le esequie di Pietro Moro saranno celebrate venerdì 12 febbraio alle 14,30, nella chiesa di Sant'Orso ad Aosta.