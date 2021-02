Lavori di rifacimento del ponte sulla strada regionale n. 47 di Cogne

A seguito della messa in sicurezza del ponte a Chevril, nel secondo semestre 2019 è stata costruita una variante provvisoria sulla strada regionale 47 con la creazione di un nuova struttura, realizzata in pannelli modulari, atta a garantire il transito, a senso unico alternato, lungo la vallata di Cogne.

Il nuovo ponte della luce di 43 m., costituito da due corsie e relative banchine, con spalle in cemento armato ed impalcato in acciaio zincato e verniciato, è realizzato tra l’altro con l’impiego di materiali innovativi volti a garantire una maggiore durabilità e consentirà di rimuovere la variante provvisoria e di ripristinare la viabilità a doppio senso di marcia.

La progettazione ha come obiettivo di limitare l’impatto sulle aree potenzialmente rilevanti dal punto di vista archeologico, di ridurre gli interventi in alveo e di ottimizzare i futuri interventi manutentivi.

Le opere concernono, inoltre, il miglioramento degli imbocchi, la realizzazione in sinistra orografica di una barriera paramassi, la risoluzione delle interferenze con gli impianti esistenti e la realizzazione di opere di protezione idraulica.

Il ponte ad arco esistente verrà temporaneamente rinforzato e utilizzato come area di cantiere, per poi essere parzialmente demolito lasciando in sito l’arcata, previo intervento di ripristino, in segno di “memoria storica”.

Nel corso del 2021 sarà completato l’iter progettuale e l’importo complessivo previsto dei lavori ammonta a 3 milioni 750 mila euro.

I lavori si inseriscono nell’ambito degli interventi promossi dall’Amministrazione regionale per la manutenzione e il ripristino dei ponti e dei viadotti presenti lungo la rete viaria di competenza della regione.

L’importanza dell’intervento è da riferirsi non solo in ordine al miglioramento della sicurezza e della scorrevolezza viaria ma anche rispetto alla funzione strategica di collegamento tra il fondo valle e la vallata di Cogne, il cui assoluto valore culturale e paesistico riconosciuto in ambito alpino richiama un turismo di qualità, nel pieno rispetto e salvaguardia del suo patrimonio naturale.