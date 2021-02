Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Gressan

Per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti puntuali della strada regionale di Gressan e per il prolungamento dei marciapiedi in Comune di Aymavilles ulteriori prove geognostiche e di piastra, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile o da movieri lungo un tratto della sr 20 di Gressan, nel Comune di Gressan, dal km 6+800 al km 6+950 lunedì 8 febbraio, dalle 8,30 alle 17,30