Da Autostrade per l’Italia venti tablet all’Istituto San Francesco di Aosta

Sono stati consegnati nella mattinata di oggi, giovedì 4 febbraio, all’Istituto San Francesco di Aosta 20 tablet per la didattica a distanza, nell’ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da Autostrade per l’Italia, con la collaborazione operativa del ministero dell’Istruzione: per l’occasione, il Presidente del Raccordo Autostradale della Valle d’Aosta, Paolo Vietti e l’Amministratore delegato, Vito Zappalà, hanno incontrato i ragazzi della scuola.

All’iniziativa era presente l’assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri: "Fa piacere – afferma l’assessore – che, a rafforzare l’azione pubblica di sostegno alla informatizzazione, ci siano anche operazioni di questo genere. La società digitale, per fortuna non solo per la didattica a distanza per contrastare la pandemia, è una realtà di cui la scuola deve tenere conto a beneficio di giovani immersi ormai in dimensioni diverse dalla didattica tradizionale".

La Dirigente scolastica, la professoressa Rosina Meloro, aggiunge: "Siamo orgogliosi di essere stati inseriti in un progetto che prevede un concreto supporto alle scuole al fine di migliorare e promuovere una cittadinanza digitale. In questo momento di pandemia, in cui è sempre più importante l’utilizzo di strumentazioni informatiche, i tablet donati da Autostrade per l’Italia permettono lo sviluppo di attività interattive che sempre più motivino i nostri studenti".

"Con questa donazione – conclude - la scuola svilupperà nel secondo quadrimestre, in maniera trasversale a tutte le discipline, un progetto multimediale nel quale i ragazzi useranno app, quali Book Creator, Kahoot e GSuite, per creare un libro interattivo che sia una testimonianza del loro processo di crescita".

Avviata da alcune settimane, l’iniziativa di Autostrade per l’Italia vede tra i beneficiari 18 istituti scolastici sul territorio nazionale, indicati dal Ministero dell’Istruzione, che riceveranno centinaia di device per la didattica a distanza, oltre ad alcune Lim e Smart TV.

"In qualità di Società del Gruppo Autostrade per l’Italia che opera sul territorio valdostano - afferma l’Amministratore delegato RAV Vito Zappalà – è per noi un onore essere qui questa mattina, per una iniziativa che consolida in noi la certezza di aver intrapreso la strada giusta, scegliendo di destinare questi device al mondo della scuola. La cooperazione volta a sostenere il percorso educativo delle giovani generazioni è elemento imprescindibile e, oggi più che mai, le nuove tecnologie sono strumenti d’inclusione che non possono mancare in un tale contesto. È questa l’essenza della nostra iniziativa".

L'Istituto scolastico San Francesco si trova in un edificio storico del centro di Aosta dove sono accessibili per la popolazione scolastica una serie di luoghi di interesse culturale, dal Teatro romano alla Biblioteca regionale. L’offerta formativa della scuola è varia e la componente tecnologica e informatica risulta fondamentale per il buon funzionamento della didattica, non solo a distanza; la scuola usa quotidianamente strumenti multimediali per le lezioni in classe.