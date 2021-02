Sindacati in allarme, 'misure anti-crisi prima che sia troppo tardi'

"I giorni passano e noi lo diciamo da tempo e con forza che servono azioni rapide, bisogna spingere sull'acceleratore per quanto riguarda gli aiuti anti-crisi". E' quanto si legge in una nota dei sindacati Cgil, Cisl e Uil della Valle d'Aosta, che chiedono di dare "sicurezza per il futuro a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che da un anno lottano con il dover far quadrare i conti. Marzo si avvicina e con la sospensione del blocco dei licenziamenti temiamo un'emorragia di posti di lavoro".

"Ormai non sappiamo più quanti mezzi usare - proseguono i sindacati - per far comprendere la necessità di agire in fretta in questo momento estremamente delicato per l'economia e la salute della Valle d'Aosta e del Paese. Lo abbiamo detto in tutte le sedi istituzionali e non, quanto sia importante da parte della Regione intervenire velocemente per cercare di far ripartire la nostra Valle d'Aosta, entrata in un vortice d'impasse che sembra senza via di fuga".

"È da tempo - concludono - che facciamo pressione sulla questione dei lavoratori stagionali del settore turistico e spesso riceviamo risposte surreali".