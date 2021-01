Eleganza e comodità, la nuova collezione Camicissima

La camicia è senza dubbio uno dei capi più amati del guardaroba maschile. Da sempre, infatti, questa fa parte delle collezioni moda delle più note maison. Le sue linee semplici ma al contempo sofisticate la rendono un elemento indispensabile per ogni look, da quelli classici e sofisticati a quelli più casual o sportivi.

Camicissima amplia ogni anno la propria collezione aggiungendo ai capi basic anche linee, materiali e design moderni al passo con le tendenze. L'inconfondibile stile italiano, esaltato dai tessuti più pregiati dà vita a qualcosa di unico e intramontabile.

Versatilità ed eleganza

L'abbigliamento maschile ruota senza dubbio attorno alla camicia. Questa infatti può essere indossata tutto l'anno, anche in inverno. Anche in questo momento in cui molti si trovano a lavorare in smart working, la camicia rimane comunque uno dei capi più apprezzati. La sua versatilità l'ha resa ormai indispensabile. Adatta a tutte le occasioni, rende ogni look più elegante.

I capi reperibili su www.camicissima.it sono infatti pensati e realizzati per adattarsi ad ogni occasione donando un tocco di stile a chiunque li indossi. La vita quotidiana sta rapidamente cambiando rendendo tutti più smart: seguendo tale concept anche la camicia si rinnova continuando tuttavia ad affermarsi come capo saldo di ogni guardaroba da uomo.

Una delle caratteristiche distintive della camicia è infatti quello di poter essere indossato sempre, durante le ore di lavoro in ufficio o in smart working, nelle occasioni formali ma anche nel tempo libero. Per questa ragione Camicissima offre un'ampia selezione per consentire a chiunque di trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e in grado di esaltare la fisicità.

La nuova collezione Camicissima

Il mondo si è trovato ad affrontare sfide impreviste. Tuttavia, Camicissima ha deciso per questa nuova stagione di ispirarsi al passato dando risalto alle arti manuali. Il concept è quello di guardare al futuro e alle novità senza dimenticarsi del passato, riscoprendo così la bellezza delle arti manuali. L'innovazione non potrebbe infatti prendere piede senza avere ottime basi. Pertanto, le camice della nuova collezione uniscono la sartorialità più classica, fatta di qualità e cura per i particolari, all'evoluzione. Quest'ultima prende corpo attraverso materiali e linee moderne, pensate per adattarsi all'uomo dinamico. Il risultato è unico e racconta le origini dell'azienda.

Per ciò che concerne le nuance, anche queste sono totalmente rinnovate e richiamano i colori della natura spaziando dal classico bianco, il grigio e il blu passando per le sfumature della terra come beige, marrone ma anche il verde in tutte le sue tonalità.

Nella linea Trendy, grande classico della maison, sono state inserite camicie in tessuto denim con stampa in cotone in stile anni '70 che arricchisce il capo e conferisce un allure glamour e moderno, così come il motivo jacquard. Twill Cotton Garment Dyed, grande novità della collezione autunno-inverno 20-21, impreziosisce la linea con sfumature che richiamano lo stile urban e conferisce al look un tocco contemporaneo.

Per questa collezione, così come per tutti gli articoli di Camicissima, è stata posta grande attenzione alle rifiniture. Colletti e polsini sono stati lavorati per ottenere un raffinato effetto vintage che potesse donare carattere e originalità.

Infine, la stagione 20-21 vede il grande ritorno della classica camicia in flanella a quadri rinnovata nelle linee e novità in fatto di modelli. La collezione si compone infatti anche di camice con collo alla coreana in caldo twill di cotone, un capo frizzante ma al contempo sofisticato, adatto a diverse occasioni.



Visitando il sito internet di Camicissima è possibile visionare e acquistare i capi delle nuove collezioni, confrontando le differenti linee e i materiali per trovare ciò che maggiormente si adatta alle proprie esigenze.