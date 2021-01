Arvier: Dal Comune 25 mila euro a sostegno dei negozi di prossimità

Le attività commerciali di Arvier con specifici codici Ateco hanno tempo fino al 15 febbraio per partecipare al progetto 'Arvierpuntocom', un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

Nel 2017, ha spiegato all'Ansa il sindaco, Mauro Lucianaz, "erano stati presentati una serie di progetti da parte dei comuni valdostani e tra questi era stato finanziato il nostro. L'obiettivo è il mantenimento degli esercizi commerciali sul territorio". Nei giorni scorsi la giunta comunale di Arvier ha individuato le attività che possono partecipare al progetto ai sensi del bando nazionale e ha trasmesso loro l'invito a partecipare.

Il bando mette a disposizione 25 mila euro, con cui le imprese potranno "ammodernare le proprie attrezzature e quindi essere incentivate a mantenere i propri servizi", aggiunge il primo cittadino. Entro fine giugno andranno terminati gli interventi e presentate le fatture.