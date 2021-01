Un tempo si diceva dei contadini scarpe gosse e cervello fino. Ma i tempi passano. Al posto degli scarponi oggi si usano i pneumatici. Quindi oggi possiamo dire auto grossa e cervello piccolo

La foto giunta in redazione da un lettore è più che eloquente per dimostrare che non sempre i proprietari di potenti auto abbia un cervello adeguato.

L’auto è stata parcheggiata in zona gialla, nonostante l’invito a spostarla perché impediva le manovre di altri veicoli compresi quelle dei disabili.

Il parcheggiatore dalla scarsa sensibilità civica ha posteggiato la sua grossa auto in zona gialla perché non aveva voglia di spostare il cartello di divieto di accesso al cantiere. La cosa più assurda, infatti, è che l’uomo dalla scarsa sensibilità civica era un addetto al cantiere.