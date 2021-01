Emergenza Covid e gestione società partecipate tengono banco nel primo Consiglio Valle 2021

Il primo Consiglio Valle del 2021 è convocato in sessione ordinaria mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 47 oggetti.

I consiglieri saranno chiamati alla nomina della Commissione regionale per i procedimenti referendari di iniziativa popolare e dei componenti di parte regionale in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

In merito all'attività ispettiva, sono state iscritte dodici interrogazioni, di cui 9 da parte del gruppo Lega VdA per chiedere notizie su: coinvolgimento nell'organizzazione dell'emergenza Covid delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; eventuali risvolti dell'inchiesta della procura di Cuneo su presunti reati patrimoniali che coinvolgono ex amministratori di società partecipate della Regione; proposta di un percorso alternativo per lo svolgimento in Valle d'Aosta di una tappa del Giro d'Italia 2021; problematiche inerenti l'evasione delle richieste di accesso civico generalizzato; procedura di assunzione a tempo indeterminato presso il Conservatorio della Valle d'Aosta in vacatio del direttore amministrativo; analisi dei dati relativi ai decessi avvenuti a causa del Covid-19; casistiche di decadenza dell'antico diritto di prelievo e di utilizzazione dell'acqua pubblica ad uso produzione di forza motrice; predisposizione di bandi per fornire supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; offerta di lavoro per operatori del 118 dell'Usl Vd pubblicata da una società multinazionale francese.

Tre interrogazioni sono invece a firma del gruppo Pour l'Autonomie: la prima riguarda la realizzazione di protezioni sui ponti di Avise, Introd e Chatillon per impedire atti anticonservativi; la seconda l'attivazione di un servizio di accoglienza residenziale genitore-bambino; la terza la valutazione delle procedure di gara nel settore dell'edilizia espletate nel 2019 e 2020 in termini di partecipazione di aziende valdostane.

Delle ventitré interpellanze depositate, diciassette sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: condivisione della decisione di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge regionale n. 11/2020 sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle attività sociali ed economiche della regione; iniziative anti crisi a favore del settore turistico, ricettivo e del commercio ad integrazione di quelle nazionali; azioni volte a calmierare i prezzi dei tamponi Covid-19; riapertura in sicurezza delle scuole secondarie di primo e secondo grado; perizia tecnica sul percorso del torrente Vertosan per individuare eventuali problemi della condotta; esistenza di un'area ospedaliera dedicata ai pazienti in attesa di accertamento definitivo di positività da Covid-19; disponibilità di personale, a presidio, assistenza e soccorso, in vista della riapertura dei comprensori sciistici; provvedimenti volti a impedire che gli animali sottoposti a sequestro per maltrattamenti vengano riaffidati al presunto autore del reato; impegno per la realizzazione di un sistema diffuso di percorsi ciclabili sul territorio regionale assunto nella XV Legislatura; dislocazione del bar dell'ospedale Parini; miglioramento degli indicatori valutativi dei servizi dell'Università della Valle d'Aosta; attuazione di misure prescrittive per la tutela del territorio dagli effetti dell'inquinamento luminoso; tempistica e misure di risarcimento per i danni causati dagli eventi calamitosi di ottobre 2020; proseguimento del progetto di ampliamento dell'Ospedale Parini; riattivazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier; esternalizzazione del servizio di assistenza domiciliare nell'Unité Mont-Emilius; conferimento di incarichi dirigenziali di I e II livello dell'Amministrazione regionale. Sei sono invece le interpellanze presentate dal gruppo Pour l'Autonomie: piano di riapertura degli impianti sciistici valdostani; piano per la somministrazione dei vaccini Covid-19 nella nostra Regione; riqualificazione della tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier; realizzazione di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e produttiva; piano per la riqualificazione e l'utilizzo degli immobili di proprietà regionale; riavvio del servizio di telepsichiatria.

Infine, il Consiglio esaminerà cinque mozioni a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste in merito a: organizzazione di un programma di sopralluogo per verificare lo stato di abbandono di alcuni immobili di VdA Structure; inclusione dell'ingresso all'Area Megalitica nel biglietto cumulativo per la visita ai siti archeologici della città di Aosta; posizionamento dell'indicazione 'Parco Naturale Mont Avic' sui cartelli autostradali delle uscite di Verrès e Pont-Saint-Martin; avvio di un'interlocuzione con il Ministero della Giustizia per assicurare alla Regione un dirigente penitenziario a tempo pieno e in pianta stabile presso la casa circondariale di Brissogne; realizzazione di indagini sul personale del comparto sanità volto a rilevare il benessere organizzativo e la condivisione del sistema di valutazione.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio Valle (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).