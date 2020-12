Bar e ristoranti riaprono in Valle

In forza dell'ordinanza firmata venerdì scorso dal presidente della Giunta, Erik Lavevaz, domani mercoledì 16 dicembre riaprono in Valle d'Aosta bar e ristoranti, in deroga alla fascia arancione in cui la regione ancora si trova.

Secondo il provvedimento, autorizzato da una legge approvata dal Consiglio regionale il 2 dicembre scorso, le attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande potranno rimanere aperte dalle 5 alle 18, esclusivamente con servizio al tavolo. In vista delle aperture la Regione ha avviato una campagna di screening rivolta agli esercenti a cui - secondo i dati forniti dalla Confcommercio - hanno aderito solo in 300 su un bacino potenziale di 3.000 persone.

"I dati sanitari sono in progressivo miglioramento - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse - e con questa campagna l'Amministrazione regionale ha voluto fornire uno strumento ulteriore per consentire ai titolari dei pubblici esercizi una riapertura delle attività in condizioni di massima sicurezza".