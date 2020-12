Il Covid-19 ha spento la vita del dottor Giuseppe 'Pippo' Miceli

È morto la notte scorsa all'ospedale Parini dov'era ricoverato da alcuni giorni il dottor Giuseppe 'Pippo' Miceli. Aveva 66 anni ed esercitava a Donnas dove ha contratto il coronavirus in microcomunità un mese fa.

Medico di Medicina generale, specialista in Ortopedia, le sue condizioni si sono aggravate lunedì 7 dicembre; l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle di Aosta in una nota "si stringe alla famiglia ed esprime il suo più addolorato cordoglio".

Pippo Miceli "va purtroppo ad aggiungersi ai 236 i medici finora deceduti in Italia per SARS CoV-2 - si legge nella nota - perché la strage non si sta fermando. Sono stati fino ad ora 33.717 gli operatori sanitari infetti nella seconda ondata e se il lockdown ha permesso di rallentare la curva epidemica, le riaperture non potranno che riaccelerarla, riaprendo l'incubo per tante famiglie. Noi non possiamo che continuare a tacere, addolorati".