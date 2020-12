Incidente stradale questa mattina, verso le 10, alla rotonda 'Valpetroli' sulla statale 26 in via Roma ad Aosta. Il conducente di una Panda 4X4 vecchio modello, per cause da accertare da parte della Polizia locale, una volta immessosi nella rotonda è rimasto coinvolto nello scontro con un altro mezzo.

Sul posto è giunto in pochi minuti il 118; il conducente della Panda è stato preso in carico dai sanitari per le cure del caso.