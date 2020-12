LETTERA APERTA DI CARLO BIONAZ: DIAMO VIGORE ALLA SOLIDARIETÀ

Cari Amici, purtroppo il Coronavirus è più vivo che mai e stiamo vivendo ogni giorno un cambiamento che ci porterà a modificare il nostro modo di pensare e vedere le cose. Noi Alpini abbiamo la responsabilità di dare maggiore vigore alla nostra Solidarietà e nei giorni tristi della primavera, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo cercato di aiutare in qualche modo le nostre Comunità, consapevoli che si dovesse ispirare fiducia e speranza tra la gente.

Come ricorderete abbiamo dedicato l'Operazione Stella Alpina alla raccolta di fondi da destinare al Personale Sanitario che, negli Ospedali del Parini e del Beauregard, si era prodigato con ogni energia per contrastare i maligni attacchi del Covid 19.

Carlo Bionaz

Volevamo dire GRAZIE - a modo nostro- a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in quei giorni nei reparti Covid e nei consultori. La risposta dei Valdostani alla nostra iniziativa è stata esaltante e ci aveva ha permesso di raccogliere la somma netta di 70.287,15 euro. Grazie.

L'emergenza sanitaria nel frattempo si è ripresentata con vigore e questo ha rallentato il lavoro della nostra Sezione nella compilazione nominativa dei Buoni Acquisto da donare a coloro che hanno acquisito tale diritto.

A giorni consegneremo ai vari Responsabili le buste nominative di tutti coloro dei quali abbiamo avuto, seppur con fatica, segnalazione. Potrebbe accadere che qualcuno non sia stato inserito negli elenchi e sin d'ora Vi preghiamo di scusarci. Non sentitevi in imbarazzo nel farcelo notare, rimedieremo prontamente, con grande piacere provvedendo a consegnarvi i Buoni Acquisto spendibili presso il Supermercato Gros Cidac di Aosta.

Nel contempo però se qualcuno a cui è stato consegnato il buono ed in coscienza sa di non averne diritto perché era in servizio in reparti non Covid o perché in “mutua” lo restituisca .

Tutti hanno definito queste Persone “eroi” noi invece li consideriamo persone di grandi valori civici e con grande senso del dovere, insomma: CITTADINI DI PRIMA CLASSE!

Con tanto affetto Vi invio un saluto alpino.