Due decessi e 42 nuovi contagi Covid in Valle

Nella nostra regione sono stati registrati due decessi di pazienti contagiati da coronavirus e 42 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Il totale dei morti sale a 324, di questi 178 nella seconda ondata. E' quanto si legge nel bollettino regionale sull'emergena sanitaria in base ai dati forniti dall'Usl. Le guarigioni sono state 128, che portano a 5.177 in totale dall'inizio della pandemia; il totale dei contagiati attuali scende a 1.118 mentre i ricoverati sono 124, di cui 11 in terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta.

In base ai grafici realizzati dall'esperto Luca Fusaro, che lavora per la Protezione civile e per il ministero della Salute, la media di casi Covid in Valle è di 33 ogni 100.000 abitanti e si è abbassata al di sotto della media nazionale (34); in Piemonte è di 36 e in Lombardia è di 34. Molto incoraggiante è anche il grafico sul rapporto tra nuovi contagi e tamponi, che illustra la percentuale di tamponi a livello regionale: con 9,13% la Valle d'Aosta si pone nettamente al di sotto della media nazionale che è 10. In Lombardia è 9,49%, in Piemonte è dell'8,76.