Emission Rai3 consacrée à Hospice Grand Saint-Bernard

L'émission de Rai3, le jeudi 3 décembre à 20h, va à la découverte d'un des lieux mythiques des Alpes - l'Hospice du Grand Saint Bernard - et de la congrégation qui là-haut continue sa mission d'accueil et dont le berceau n'est pas en Suisse, comme on pourrait croire, mais en Vallée d'Aoste.

Aujourd'hui en Vallée d'Aoste il n'y a plus de chanoines du Grand Saint Bernard, les derniers se sont retirés de la maison d'accueil de Saint-Oyen il y a déjà quelques années, tout de même certains d'entre eux gardent encore des contacts actifs avec la communauté valdôtaine.

L'hospice au sommet du col du Grand-St-Bernard à 2469 mètres d'altitude a été fondé au XIe siècle pour offrir un refuge aux voyageurs et pèlerins. Dès le milieu du XVIIe siècle, les moines s'entourèrent de grands chiens de type montagne destinés à la garde et à la défense. (ANSA).