Pour l'Autonomie, 'Lavevaz e la Giunta siano più decisi con Governo Conte'

Il direttivo e il gruppo consiliare del Movimento 'Pour l'Autonomie', in quanto forza autonomista, chiedono al Presidente della Giunta, Erik Lavevaz "di essere più incisivo, più forte nelle politiche con Roma e di dettare le linee in relazione a quelle che sono le esigenze dell'economia e della sanità valdostana, invece di subire le scelte del Governo centrale. La Valle d'Aosta è una Regione Autonoma e come tale deve comportarsi". Il riferimento è alla lettera inviata oggi da Lavevaz al ministro della Salute, Roberto Speranza, con la quale il Presidente del Gouvernement stigmatizza con toni alquanto pacati la decisione di lasciare la Valle d'Aosta in zona rossa.

Secondo Pour l'Autonomie i toni e le dichiarazioni contenute nella missiva "evidenziano una mancanza di fermezza da parte del Presidente e soprattutto una carenza di considerazione nei confronti della peculiarità amministrativa della nostra Regione da parte del Governo centrale".

Il Movimento di opposizione è convinto che "Il nostro Governo regionale ha il diritto e soprattutto il dovere di condividere con il governo italiano le misure da prendere in merito all'emergenza sanitaria, mettendo in atto un confronto degno della storia e dei valori della nostra Regione, nell’assoluto rispetto della situazione sanitaria che stiamo affrontando".

Ma il direttivo di Pour l'Autonomie "non può condividere affermazioni quali 'alla fine non cambia molto essere in zona rossa o arancione' poiché ritiene che esse manchino di rispetto ai numerosi lavoratori del territorio che in questo momento si trovano in grande difficoltà"

Il gruppo si dice inoltre "stupito che la scelta effettuata dai 14 autonomisti di allearsi con il PD, proprio per avere un maggior peso a livello nazionale, sia di fatto risultata inefficace vista la scarsa, per non dire nulla, considerazione del Governo PD-M5S per la nostra realtà".