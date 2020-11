Il Rotary Club Aosta a sostegno del Banco Alimentare

“A fronte del perdurare dell’emergenza pandemica dovuta al covid-19 – spiega il Presidente del Rotary Club di Aosta, Fabio Avezzano – abbiamo voluto dare un segnale forte a sostegno delle persone più colpite dalle conseguenze socio-economiche nel nostro territorio. Ciascun socio rotariano ha sottoscritto l’impegno a mettere a disposizione delle persone in difficoltà le proprie competenze per supportarle anche sul piano umano, oltre che su quello economico”.

Negli anni precedenti al 2020 i volontari del Rotary Club di Aosta sono sempre stati presenti in numerosi supermercati per la raccolta diretta di generi alimentari destinati a sostenere il Banco Alimentare per la Valle d’Aosta. Anche quest’anno, attraverso la donazione, il Rotary Club risponde all’appello di Banco Alimentare, Caritas ed Emporio Solidale di sostenere le fasce più deboli della popolazione che, in questo difficile momento, rischiano un’ulteriore emarginazione sociale ed economica.