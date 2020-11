'Per costruire un altro spazio', tavola rotonda in diretta streaming dalla Cittadella dei Giovani

Organizzato dall'Ufficio della Consigliera di parità della Regione, mercoledì 25 novembre 2020 alle 17, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne avrà luogo l’evento on line 'Una tavola rotonda virtuale' alla presenza del collettivo La Furibunda. Un lavoro che parla delle donne che combattono per costruire un altro spazio, un altro punto di vista.

L’evento, caratterizzato da un primo momento di immagini di carattere scenico teatrale, è organizzato dalla Cittadella dei giovani di Aosta e dall’Ufficio Consigliera di Parità della Regione autonoma Valle d’Aosta e prevede una tavola rotonda virtuale con la partecipazione di Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta-CSV, Polizia di stato-Questura di Aosta, Organizzazioni sindacali confederali della Valle d'Aosta, Centro donne contro la violenza di Aosta, Comune di Aosta, Associazionismo giovanile.

"L’iniziativa vuol essere un costruttivo momento di riflessione rispetto al ruolo di ognuno su un tema delicato quanto attuale. Solo incrementando e consolidando una sinergica rete, è possibile cogliere il quadro complessivo del fenomeno della violenza contro la donna e mettere a punto strategie chiave capaci di incidere positivamente sulle dinamiche della prevenzione e della tutela", evidenzia la Consigliera regionale di parità Laura Ottolenghi.

Qui la diretta streaming dalla Cittadella dei giovani di Aosta

https://www.youtube.com/<wbr></wbr>channel/<wbr></wbr>UCvxIQTazjwUNshTBbBrbLDg

https://www.facebook.com/<wbr></wbr>cittadelladeigiovani?fref=ts