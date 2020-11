NELLE ULTIME 24 ORE 12 DECESSI IN VALLE E 91 CASI POSITIVI

Dodici decessi nelle ultime 24 ore sono stati registratio in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. I nuovi casi positivi sono 91. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi (in base ai dati Usl). Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 271 (125 nella 'seconda ondata'). I guariti sono 137, gli attuali contagiati sono 2.035. Le persone sottoposte a tampone sono state 351. Infine i ricoverati sono 156 di cui 12 in terapia intensiva. (ANSA).

IL BOLLETTINO DI OGGI

Per Presidente Consiglio tampone negativo

E' risultato negativo il tampone rapido effettuato sul presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, dopo che in mattinata aveva avuto un leggero malessere con qualche linea di febbre. La seduta dell'assemblea regionale era stata sospesa.

Presidente Lavevaz con febbre, sospesa seduta Consiglio Valle

La seduta di oggi del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è stata sospesa dopo che il presidente Alberto Bertin ha avuto un lieve malessere con qualche linea di febbre. E' stato sottoposto a tampone rapido per il Covid-19. In base al risultato si valuterà se sottoporre al test anche gli altri consiglieri regionali e il personale presente e l'eventuale prosecuzione dell'assemblea.

"Oggi in Aula non mi sono sentito molto bene - spiega il presidente Alberto Bertin in una nota - mi è stata accertata qualche linea di febbre e a garanzia di tutti ho richiesto di fare un tampone rapido, di cui conoscerò l'esito nel primo pomeriggio di oggi. In base all'esito del tampone, decideremo come procedere con i lavori del Consiglio".