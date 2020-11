Dodici decessi e 13 guariti da Covid nelle ultime 24 ore in Valle

Sono stati dodici i decessi di pazienti contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione.

I nuovi casi positivi sono 91, in calo rispetto al trend degli ultimi giorni. I dati emergono dalla lettura del bollettino dell'Unità di crisi, compilato in base ai dati Usl. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 271 e di questi 125 nella 'seconda ondata'. I guariti sono 137 mentre gli attuali contagiati sono 2.035. Le persone sottoposte a tampone nelle ultime 24 ore sono state 351; infine i ricoverati sono 156 di cui 12 in terapia intensiva.

E oggi il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco-Aifa, Nicola Magrini, parlando del cortisone ha detto che "durante la fase Covid si sono progressivamente mostrati gli straordinari benefici del cortisone, un farmaco 'dimenticato' perché a lungo andare, oltre le due settimane di trattamento provoca certamente qualche danno, ma non in cinque giorni di terapia come si è dimostrato in uno studio: e' l'unico farmaco che ha ridotto la mortalità dei pazienti".