Franco Manes confermato all'unanimità presidente del Consiglio dei sindaci valdostani

Il sindaco di Doues, Franco Manes, è stato confermato oggi martedì 10 novembre presidente del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel della Valle d'Aosta. Lo ha eletto all'unanimità l'assemblea dei sindaci e dei presidenti delle Unités des Communes, riunitasi in modalità telematica.

Nel suo intervento programmatico Manes ha ricordato che agli enti locali della Valle d'Aosta servono "risorse economiche certe ed eque, che permettano una corretta programmazione politica ed amministrativa".

Tra le priorità del mandato, Manes ha indicato la riforma della legge regionale che regola l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali che "dovrà essere portata a compimento in tempi brevissimi" affinché possano essere "garantiti servizi ai cittadini funzionali e razionali". Il presidente degli enti locali chiede anche "misure e strumenti a supporto degli enti locali, per affrontare le fasi di emergenza e di ripresa dalla pandemia di Covid-19". E ha rivendicato nei confronti della Regione il riconoscimento di una "dignità istituzionale che qualche volta è venuta meno". Tra gli strumenti proposti anche quello di una "conferenza tra Regione e Cpel per la concertazione preventiva" degli atti normativi.