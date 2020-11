Augusto Rollandin torna in Consiglio Valle

E' scaduta lunedì 9 novembre la sospensione dalla carica di consigliere regionale prevista dalla legge Severino per l'ex presidente della Giunta, Augusto Rollandin.

Gli uffici del Consiglio Valle hanno inviato la comunicazione al diretto interessato, che potrà tornare a sedere sui banchi dell'Assemblea valdostana a partire dalla prossima riunione in programma il 18 e 19 novembre.

Condannato nel 2019 in primo grado a quattro anni e sei mesi per corruzione, Rollandin è stato eletto nelle fila di 'Pour l'Autonomie' alle Regionali del 20 e 21 settembre raccogliendo 1.063 preferenze. Sugli scranni del Consiglio è stato sostituito per meno di due mesi da Gian Carlo Stevenin, primo degli esclusi.