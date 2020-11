Al via il concorso nauturalistico 'Fotografare il Parco'

Resiste al coronavirus l'organizzazione della 14esima edizione del concorso internazionale 'Fotografare il Parco' organizzato dai Parchi Nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso, d’Abruzzo, Lazio e Molise e de la Vanoise con il patrocinio di Alparc e Federparchi e la partecipazione di La Rivista della Natura quale media partner.

Il concorso si articola in quattro categorie: 'Paesaggi del Parco', 'Fauna selvatica del Parco', 'Micromondo del Parco e dettagli naturali' e 'Mondo vegetale del Parco'.

Per i vincitori assoluti e per quelli di categoria sono previsti premi in denaro, soggiorni nelle quattro aree protette e abbonamenti a “La Rivista della Natura”, media partner del concorso. Previsto inoltre un premio per la foto che verrà ritenuta più rappresentativa dell’interazione tra uomo e natura nelle aree protette.

La partecipazione al concorso è gratuita: ogni partecipante può concorrere a tutte e quattro le categorie previste dal regolamento con un massimo di quattro fotografie per sezione, la scadenza per l'invio delle foto è il 30 novembre 2020. Il regolamento e le modalità di invio delle immagini sono disponibili su www.fotografareilparco.it(link is external)