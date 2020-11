VALLE D'AOSTA ZONA ROSSA: LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE IN DIRETTA VIDEO

Sciolte le riserve: nell'ambito dell'ultimo Dpcm sull'emergenza da Covid-19, la Valle d'Aosta è stata inserita nella 'fascia rossa', quella a più alto rischio e a cui verranno applicate le misure restrittive più rigide, che entreranno in vigore da venerdì.

"Dobbiamo intervenire per fermare la circolazione del virus" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relazionando in conferenza stampa.

La fascia rossa prevede mobilità interna solo per 'comprovate esigenze' (motivi di lavoro, salute e emergenze), apertura solo per asili nido, scuole per l'infanzia, elementari e prime medie, chiusura dei negozi ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole. Restano aperti parrucchieri e barbieri mentre devono chiudere mercati, bar e ristoranti. Si può acquistare cibo d'asporto. E' sospesa l'attività nei centri sportivi ma è consentita esclusivamente all'aperto e in forma individuale. E' anche permessa l'attività attività motoria in prossimità della propria abitazione mantenendo le distanze e usando la mascherina.