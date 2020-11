Al via tamponi rapidi coronavirus in tenda allestita alla Pepinière di Aosta

Test drive in eseguiti nei giorni scorsi in Italia

Dopo le vetture rosse delle Usca con i 'tamponi volanti drive in' utilizzate nei giorni scorsi, è iniziata oggi l'attività della tenda per ulteriori test rapidi anti Covid allestita nell'area della Pepinière d'Entreprises di Aosta.

La struttura comprende un tendone e tre box: il primo sarà utilizzato per l'effettuazione dei tamponi e i box saranno impiegati per le attività amministrative, come ricovero per il personale e per il deposito del materiale.

I tamponi 'drive in' saranno effettuati esclusivamente su chiamata da parte del servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl. si tratta di "test antigenici di screening rapidi a cui vengono sottoposte le persone asintomatiche e i 'contatti stretti' (ovvero chi è a contatto stretto con le persone covid positive) a fine "quarantena".

Le prime giornate di attività saranno riservate agli studenti e ai docenti che si trovano in isolamento e che hanno trascorso almeno dieci giorni in "quarantena".

Successivamente, la popolazione target sarà ampliata. Per avere l'esito occorre attendere circa 15 minuti. La modalità operativa prevede che l'auto con il soggetto che deve effettuare il tampone entri nel tendone (un'auto alla volta).

Qui il personale amministrativo esegue le procedure di "check-in" e l'infermiere effettua il prelievo. Poi, l'auto esce e parcheggia all'esterno, in un'area riservata, in attesa della comunicazione dell'esito. Il flusso delle auto è stato progettato in maniera tale da renderlo funzionale e sicuro, con percorsi a senso unico in entrata e in uscita dal tendone e verso l'area di sosta. Il traffico viene gestito e controllato da personale dell'Esercito Italiano.