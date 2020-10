Accesso uffici Banca dati nazionale apistica solo su prenotazione

Il Servizio Veterinario della Usl, in relazione agli adempimenti obbligatori riferiti alla Banca Dati Nazionale Apistica, comunica che l’accesso agli uffici sarà consentito esclusivamente previa prenotazione.



Le prenotazioni possono essere eseguite nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 15, chiamando i numeri 0165 774639 e 0165 774612.



Il Servizio Veterinario Usl ricorda che il periodo utile per la compilazione del censimento annuale ha inizio domenica 1 novembre e termina il 31 dicembre e che tale adempimento è obbligatorio.



La modalità su prenotazione viene adottata in considerazione della situazione epidemiologica legata alla pandemia da coronavirus, a tutela degli apicoltori e del personale veterinario e amministrativo del Dipartimento di Prevenzione, al fine di ridurre al minimo l’accesso dell’utenza agli uffici.



Pertanto, anche per evitare in ogni modo possibile assembramenti ed eccessivo afflusso di utenti, si invitano gli apicoltori a non attendere gli ultimi giorni per effettuare le prenotazioni per le pratiche di censimento.