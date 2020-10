Comuni Sarre e St-Pierre riducono accesso pubblico ai Municipi

Le Amministrazioni comunali di Saint-Pierre e di Sarre, "al fine di contenere e contrastare la diffusione del Covid-19", con una breve comunicazione pubblicata sui siti istituzionali e sulle pagine social invitano la popolazione a non recarsi in Municipio se non per pratiche urgenti e improrogabili. L'accesso sarà da oggi consentito solo e comunque previo appuntamento telefonico.

Gli uffici comunali potranno essere inoltre contattati tramite posta elettronica agli indirizzi:

info@comune.sarre.ao.it

protocollo@pec.comune.sarre.ao.it