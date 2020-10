Addio al maestro di karate Bruno Politano

Il mondo del karate e più in generale dello sport valdostano piange la morte di Bruno Politano, 60enne aostano maestro cintura nera 6° Dan dell'antica arte marziale giapponese. Se n'è andato la notte di domenica 18 ottobre, dopo due anni di sofferenze per una malattia ma soprattutto dopo trent’anni trascorsi in kimono da karate a insegnare l'arte, la filosofia e le tecniche di una disciplina di combattimento che è anche e soprattutto disciplina di vita.

Centinaia i valdostani di tutte le età che devono a lui l'aver imparato non solo a difendersi da possibili aggressori ma a capire meglio e accettare i propri limiti, le capacità reali del proprio corpo e della propria mente, in pratica il proprio equilibrio pisco-fisico. Bruno Politano è stato forse il maggior promotore del karate in Valle d'Aosta; continui i suoi corsi di aggiornamento teorico-pratico a livello regionale e nazionale, fino a che la malattia non ha avuto il sopravvento.

Tanti amici e 'discepoli' del karateka aostano hanno voluto ricordarlo sui loro profili sociale e unirsi al cordoglio dei suoi familiari. Le esequie del maestro Politano sono state celebrate martedì 20 ottobre, nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans: nel rispetto delle norme anti Covid decine di allievi hanno voluto essere presenti e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.