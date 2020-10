IN DIRETTA L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO VALLE

Si è riunito oggi, martedì 20 ottobre, il Consiglio Valle in modalità mista, ovvero in presenza fisica e in collegamento telematico, per l'avvio della sedicesima Legislatura.

Sono 15 i consiglieri alla loro prima Legislatura in Consiglio Valle (ossia il 43 %): Dennis Brunod, Raffaella Foudraz, Christian Ganis, Erik Lavy, Simone Perron e Dino Planaz della Lega Salvini Vallée d'Aoste; Marco Carrel e Gian Carlo Stevenin della lista Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia; Erika Guichardaz e Antonino Malacrinò della lista Progetto Civico Progressista; Davide Sapinet, Giulio Grosjacques, Roberto Rosaire e Roberto Barmasse della lista Union Valdôtaine; Corrado Jordan della lista Vallée d'Aoste Unie.

Sono 15 (il 43%) i consiglieri confermati della 15esima Legislatura: Luigi Bertschy, Albert Chatrian, Pierluigi Marquis e Carlo Marzi della lista Alliance Valdôtaine - Stella Alpina - Italia Viva; Stefano Aggravi, Luca Distort, Andrea Manfrin, Paolo Sammaritani e Nicoletta Spelgatti della lista Lega Salvini Vallée d'Aoste; Mauro Baccega della lista Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia; Alberto Bertin e Chiara Minelli della lista Progetto Civico Progressista; Erik Lavevaz e Renzo Testolin della lista Union Valdôtaine; Claudio Restano della lista Vallée d'Aoste Unie.

Sono infine 5 (10 %) i consiglieri già eletti in Legislature precedenti: Paolo Cretier, Jean-Pierre Guichardaz e Andrea Padovani della lista Progetto Civico Progressista; Aurelio Marguerettaz della lista Union Valdôtaine; Luciano Caveri della lista Vallée d'Aoste Unie.

Dopo la convalida degli eletti, il giuramento dei neo consiglieri, la sostituzione del consigliere sospeso Augusto Rollandin con la convalida e il giuramento del consigliere supplente Gian Carlo Stevenin, con 21 voti a favore il consigliere Alberto Bertin è stato eletto presidente del Consiglio Valle. Nato nel 1966, alle elezioni del 20 e 21 settembre scorsi è stato eletto nella lista di Progetto civico progressista dove è risultato il candidato più votato con 938 preferenze ed è consigliere regionale dal 2008.

L'opposizione aveva proposto come candidato alla presidenza dell'assemblea regionale il consigliere Marco Carrel (Pour l'Autonomie), che ha ottenuto 11 voti. Andrea Manfrin (Lega VdA), lamentando la "logica spartitoria" con cui è stato scelto Alberto Bertin come presidente del Consiglio, ha sostenuto che "visto che un terzo dei valdostani non è rappresentato da questa maggioranza sarebbe stata questa una buona opportunità per dare alla minoranza la presidenza del Consiglio Valle".

