CHIUSA LA STATALE 26 “DELLA VALLE D’AOSTA” TRA SAINT-DENIS E VERRAYES

La statale 26 “della Valle d’Aosta” è chiusa al transito nel tratto compreso tra Saint-Denis (km 80,500) e Verrayes (km 86,350) in seguito alle recenti disposizioni emanate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente agli spostamenti da e per i comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes.

La chiusura è stata attivata nella notte appena trascorsa e ha richiesto il posizionamento dei blocchi e dell’apposita segnaletica di indicazione da parte delle squadre Anas, attivate tempestivamente. I valichi sono presidiati dalle Forze dell’Ordine.

Durante la chiusura il traffico nelle due direzioni e deviato sulla A5 tra i caselli di Chatillon e Nus.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.