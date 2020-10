Valanga nella zona del Toula investe gruppo di sciatori

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto nella zona del Toula, Monte Bianco, per una valanga. Una placca di neve si è staccata dal Canale dei Tedeschi, a quota 3300 mt, ed ha investito un gruppo di sciatori, che risultano feriti, in modo non grave.

Gli sciatori presi in carico dal Pronto Soccorso sono tre: un 49enne residente in Valle d’Aosta, un 40enne di origine statunitense residente in Francia e un 33enne canadese residente in Valle. Sono tutti in fase diagnostica. Le loro condizioni non destano preoccupazione.