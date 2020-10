Moto contro auto, feriti due minorenni aostani

A bordo di uno scooter un ragazzo e una ragazza minorenni, rispettivamente conducente e passeggera, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale verso le 14,40 di oggi in via Festaz ad Aosta.

La loro dueruote è impattata contro un'auto; la dinamica dell'incidente ed eventuali infrazioni al Codice della strada sono in fase di valutazione da parte dell'autorità competente.

I due giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale 'Parini'; le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.