Asini maltrattati e denutriti abbandonati negli alpeggi di Etroubles, denunciato allevatore lombardo

Per maltrattamento e abbandono di animali, nonchè per smaltimento illecito di carcasse, Il Corpo forestale valdostano ha denunciato Ettore Capelloni, 51 anni, un allevatore residente a Gottolengo, in provincia di Brescia. L'uomo è già indagato per truffa e falso nell'operazione 'Pascoli d'Oro' del Corpo forestale valdostano.

A Capelloni sono stati sequestrati quasi un centinaio di asini, che ora sono stati dati in custodia giudiziaria al sindaco di Etroubles. Gli asini e alcuni pony sono stati trovati vaganti nei pascoli in territorio montano di Etroubles, denutriti, malati e alcuni anche zoppi. Le indagini erano iniziate alcune settimane fa, quando erano stati trovati alcuni animali morti: i forestali avevano avuto anche numerose segnalazioni di cittadini sulla presenza di asini vaganti nei pascoli dei comuni limitrofi. Gli accertamenti della forestale hanno permesso di risalire all'allevatore bresciano, che aveva preso in affitto alcuni pascoli di proprietà del comune di Etroubles. I veterinari dell'Usl stanno verificando lo stato di salute delle bestie; il sequestro degli animali è stato disposto dal pm Luca Ceccanti.