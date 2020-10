Il mondo della cultura valdostana piange la morte di Agostino Wuillermoz

E' stato in Valle d'Aosta un punto di riferimento sicuro per centinaia di studenti, ricercatori, appassionati di cultura, religione e storia.

E' mancato domenica scorsa 4 ottobre al'età di 89 anni Agostino Vuillermoz, il cui nome è profondamente legato alla Biblioteca regionale di Aosta. Nato a Valtournenche il 18 luglio 1931, laureato in teologia e sacre scritture, professore di ebraico e greco al Seminario maggiore, Vuillermoz è stato a lungo direttore della Biblioteca regionale, prima nella vecchia sede in corso Matteotti, poi - per poco più di un anno - in quella attuale di via Torre del Lebbroso. Dal 1960 era membro dell'Accademia di Sant' Anselmo.

"È stato un intellettuale di rilievo - è ricordato sulla pagina Facebook della Biblioteca regionale 'Salvadori' di Aosta - che conosceva ai più alti livelli le materie in cui si era formato e la cultura valdostana. I colleghi ne ricordano con affetto le grandi qualità di uomo e di studioso".