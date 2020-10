Rientra allerta maltempo, riapre autostrada Torino-Aosta e si contano i danni

E' stata riaperta al traffico alle 6,30 di oggi, domenica 4 ottobre, l'autostrada A5 Torino-Aosta.

Era stata chiusa ieri, nel tratto tra Quincinetto e Scarmagno, in via precauzionale a seguito dell'esondazione della Dora Baltea, nonchè a causa della forte pioggia e del vento che avevano reso pericolosa la circolazione.

Intanto è in corso il conto dei danni nei paesi della Valle colpiti da esondazioni, frane e cadute di alberi da Cogne a Pont-St-Martin. Una situazione non grave come in Piemonte e in Liguria, ma pur sempre drammatica se si pensa inoltre che una delle due vittime del maltempo in Nordest è stato Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario di Arnad, colpito e ucciso da una pianta cadutagli adosso.

A Gaby, dov'è crollato il ponte in mezzo al paese, il sindaco Francesco Valerio, ha ha già previsto la realizzazione di un passaggio sul torrente da realizzare in poche settimane, per mettere fine il prima possibile all'isolamento dell'alta valle di Gressoney. Tra due, massimo tre giorni potrebbe iniziare la posa dei tubi; il passaggio sarà a senso unico alternato e i lavori potrebbero durare due settimane.