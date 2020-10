Section Jeunesse biblio Aoste propose activités pour écoles

La section Jeunesse de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste a organisé des activités destinées aux écoles maternelles, primaires et secondaires du premier degré pour l'année scolaire 2020-2021, dans le but de faire connaître la bibliothèque aux enfants et aux jeunes, ainsi que de leur faire découvrir le livre et la lecture.

Les activités proposées sont Bibliotour, Bibliokit et Biblioinclasse et sont adaptées aux différentes tranches d'âge. Bibliotour est une visite guidée virtuelle de la section Jeunesse, à la découverte des espaces et des services proposés. Bibliokit est un projet d'animation à la lecture, qui inclut tout le matériel nécessaire, sur support papier et numérique, permettant aux enseignants d'effectuer l'animation directement en classe.

En fonction de l'âge de référence, quatre kits ont été élaborés, dont chacun aborde un thème stimulant d'importance civique. Biblioinclasse, enfin, est un service de recherche, de prêt et de remise de matériel documentaire (livres, cd, dvd) directement dans les classes. Chaque enseignant peut demander les documents nécessaires à son activité didactique à la bibliothèque, qui se charge de la recherche. Les activités proposées sont détaillées sur le dépliant distribué à la bibliothèque et consultable sur le site du Système bibliothécaire valdôtain, à la page Activités pour les enfants. (ANSA)