Chiuso il colle del Gran San Bernardo

A causa delle precipitazioni nevose in atto, il Gestore svizzero ha chiuso il versante di competenza del Colle del Gran San Bernardo, sul proseguimento oltre confine di Stato della statale 27 “del Gran San Bernardo”.

In analogia a quanto disposto dall’autorità di confine e in via precauzionale, Anas sta provvedendo alla chiusura della tratta in gestione a partire dal km 26 circa della statale 27, a monte del comune di Saint Rhemy, fino al confine di Stato.

La riapertura del valico avverrà in esito alla valutazione delle condizioni e delle previsioni meteorologiche e in accordo con il Gestore elvetico.

