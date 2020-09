Due donne arrestate dalla polizia al traforo del Bianco

Prosegue serrata l'attività di prevenzione del crimine nell'ambito dell'operazione 'Strade sicure' condotta dalla polizia di Frontiera insieme al Reparto Mobile della questura di Torino e ai militari dell'Esercito.

Una cittadina romena di 31 anni, S.A.S. e una 33enne del Camerun, M.A., sono state arrestate nel fine settimana dagli agenti in serivio al traforo del Monte Bianco. Dai controlli sui documenti della giovane romena - che stava entrando in Italia a bordo di una Volswagen Golf insieme a un serbo e un francese - è emerso un ordine di carcerazione: deve scontare una condanna definitiva a 13 mesi di carcere per furto aggravato. Per evitare l'arresto ha detto ai poliziotti di essere incinta ma una seguente visita medica ha escluso la gravidanza; la donna è stata così anche denunciata per false attestazioni rese all'autorità.

M.A., ha invece esibito agli agenti una carta di identità belga risultata falsa; la donna è stata processata ad Aosta per direttissima e condannata a un anno di carcere.