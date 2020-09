Verso completamento assunzione 161 bidelli

Trenta operatori regionali coordinati dal dirigente Igor Rubbo hanno lavorato per due giorni senza interruzione e così, si legge in una nota dei Dipartimenti regionali Politiche del lavoro e Personale, "stanno volgendo al termine le fasi finali dell'assunzione" di 161 ausiliari scolastici in Valle d'Aosta".

"Con le sei postazioni presidiate da dipendenti dei due Dipartimenti - fanno sapere - e il relativo personale ausiliario e amministrativo di supporto, sono state assegnate le sedi di servizio e sono stati firmati i relativi contratti di lavoro che decoreranno regolarmente da lunedì prossimo".

In questo senso "il corposo lavoro svolto dall'amministrazione regionale, sotto la regia della Sovraintendenza agli studi che ha definito i fabbisogni di personale, ha consentito in tempi brevissimi la presenza di questa importante figura professionale, necessaria a garantire il rispetto delle linee guida per la prevenzione da Covid-19".