Dopo alcuni giorni senza contagi, sono tre i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nella nostra regione nelle utime 24 ore.

I contagiati ora sono 33, di cui due ricoverati all'ospedale Parini e gli altri in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid in Valle, secondo cui i casi totali sono 1.257, i guariti sono 1.078, i morti restano 146 ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni.