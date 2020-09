Al via riqualificazione Anas viadotto 'Tovè' a Etroubles

Con un investimento complessivo di 950 mila euro, l'Anas ha programmato l’intervento di risanamento conservativo del viadotto ‘Tovè’, al km 13 della strada statale 27 del Gran San Bernardo a Etroubles.

I lavori procederanno inoltre in parallelo con gli interventi avviati questa settimana sul viadotto ‘Bumaz’, a Gignod. In programma il rifacimento dello strato superficiale copriferro delle pile e degli appoggi, il ripristino dei cordoli laterali su cui sono alloggiate le barriere di protezione, la ricostruzione dei giunti di dilatazione e il risanamento della pavimentazione.

Per consentire l’avvio dei lavori e in particolare la rimozione delle barriere laterali per l’apertura degli accessi all’area di cantiere, realizzata sul vecchio tracciato della statale, da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre sarà attivo il senso unico alternato.

A seguire il cantiere si sposterà al di sotto dell’infrastruttura per i ripristini localizzati delle superfici senza interferire con la viabilità lungo la statale. Le successive fasi di intervento torneranno a interessare la sede stradale senza mai richiedere la chiusura al transito dell’intera carreggiata.