Il magistrato Carlo Introvigne lascia la procura di Aosta per quella di Ivrea

Oggi mercoledì 9 settembre è l'ultimo giorno di lavoro alla Procura di Aosta per il magistrato inquirente Carlo Introvigne. Il pm è stato infatti assegnato per tre mesi alla Procura della Repubblica di Ivrea. In base alle applicazioni nelle diverse sedi decise dalla Procura Generale di Torino risulta piuttosto improbabile che il pm Introvigne torni in Valle terminato l'impegno eporediese.

Torinese, 34 anni, figlio di Massimo Introvigne ovvero uno dei più noti studiosi al mondo di religioni e sette, il magistrato ad Aosta ha avuto l'incarico di prima nomina nel novembre del 2015 e si è distinto per importanti inchieste contro i reati familiari, patrimoniali e di criminalità comune.

Con il trasferimento di Carlo Introvigne, che segue di poco quello della collega Eugenia Menichetti, alla Procura restano al momento i soli pm Luca Ceccanti e Francesco Pizzato, coordinati dal procuratore capo Paolo Fortuna. Per novembre è atteso l'arrivo del pubblico ministero 32enne Manlio D'Ambrosi, di 32 anni, magistrato di prima nomina.