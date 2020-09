Gressan: Con Dario Berlier per imparare i segreti della scultura

L’Amministrazione comunale di Gressan, con la collaborazione del maestro artigiano Dario Berlier, organizza un corso di scultura su legno nei suggestivi locali della 'Maison Gargantua'. Per partecipare occorre presentarsi all’ufficio segreteria del Comune e compilare la domanda entro il 22 settembre.

Il corso è riservato ai residenti in Valle, età minima 14 anni; avrà una durata di 50 ore e si terrà in orario serale, nella giornata del venerdì, dalle 20 alle 23 dal 9 ottobre per 17 serate.

Il corso sarà attivato se le adesioni risulteranno un minimo di 10 e sino ad un massimo di 15 iscritti; in caso di superamento del limite massimo, verrà stilata una graduatoria secondo le seguenti priorità: aver frequentato i corsi di scultura organizzati dal Comune e di non superare quattro anni di partecipazione a corsi di scultura; residenza nel Comune di Gressan; età anagrafica sotto i 50 anni; non aver partecipato ad altri corsi di scultura; ordine cronologico di arrivo della domanda. Il costo dell’iscrizione è di 152 euro non rimborsabili in caso di rinuncia; il materiale e le attrezzature saranno a carico dei corsisti.