Alunni valdostani in classe senza mascherina ma a distanza di sicurezza

La scuola riparte: oggi martedì 1 settembre, al mattino videoconferenze organizzative tra insegnanti e dirigenti didattici poi nel pomeriggio il rientro nei plessi per il primo confronto in presenza.

E ieri la Giunta Testolin ha approvato il Piano 'L’École Valdotaine RE-Part', ovvero il Protocollo regionale per la riapertura delle Istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta.

Le attese disposizioni contenute nel protocollo, saranno illustrate in dettaglio oggi martedì 1 settembre; di certo vi è per ora che gli alunni valdostani dovranno indossare la mascherina solo negli spostamenti all’interno della scuola e durante le attività in cui viene meno il distanziamento di un metro; ma non quando saranno seduti in classe.

In conformità con le disposizioni nazionali, i bambini al di sotto dei sei anni non sono soggetti all’obbligo della mascherina. La Regione ha realizzato alcuni video tutorial, per rappresentare i corretti comportamenti da adottare all’interno degli istituti scolastici, che saranno diffusi in questi giorni.