Dedicata allo scomparso Maurizio Giordano nuova via lungo la parete Est dell'Emilius

Gli Istruttori del Centro addestramento alpino Stefano Cordaro, Valerio Stella e Lorenzo Di Francesco hanno aperto una nuova via lungo la parete Est del Monte Emilius, 3559 metri di quota.

L'impresa, riuscita al terzo tentativo dal 2017, è stata compiuta venerdì 21 agosto; la nuova via è stata battezzata 'Giordi' in memoria di Maurizio Giordano, collega ma soprattutto amico dei tre alpinisti, morto in Pakistan nel 2018 durante un'ascensione sul Gasherbrum IV. La via corre come una 'diretta' centralmente lungo la parete meno accessibile e meno visibile, dal fondovalle, della montagna.

Misura circa 500 metri e il grado di difficoltà alpinistica è un Très Difficile-TD ovvero difficoltà molto sostenute sia su roccia sia su ghiaccio, con arrampicata di grado 5c-6a. I tre istruttori hanno preparato soste a spit lungo la salita, metodo semplice e veloce adatto alle vie moderne ben attrezzate e per progressione a comando alternato. Cordaro, Di Francesco e Stella hanno approfittato di una giornata ideale, quella div venerdì scorso, per compiere l'impresa, che ha richiesto quattro ore complessive di salita.