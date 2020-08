Parabrezza sfondati e carrozzerie rovinate, raid vandalico nel centro di Aosta

Folle scorribanda dei teppisti la notte scorsa tra piazza della Repubblica e corso Battaglione ad Aosta. Ignoti (per ora) balordi si sono divertiti a sfondare parabrezza e lunotti di diverse auto, rigando inoltre le carrozzerie e staccando dove possibile gli specchietti retrovisori. Sono state danneggiate vetture di residenti e di turisti, i danni a prima vista ammontano ad alcune migliaia di euro.

"Ieri sera un cittadino ha allertato il 112 dopo aver notato qualcuno che rompeva il parabrezza di un'auto - confermano in Questura - una Volante è immediatamente intervenuta e gli agenti hanno constatato una serie di atti vandalici, dei quali stiamo cercando attivamente i responsabili". In attesa di ricevere le denunce dei proprietari delle vetture finite nel mirino dei teppisti, le Forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, alla ricerca di indizi utili per individuare quanto prima i vandali.