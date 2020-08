Alpinista ferita ad una caviglia recuperate sulla Creta Leone

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Cervino, Cresta del Leone, quota 4380 mt, per il recupero di una alpinista ferita ad una caviglia a causa di una caduta. Il recupero in elicottero è stato difficile a causa della scarsa visibilità dovuta a nube in quota.

Dopo diversi tentativi una squadra è stata sbarcata a quota 4000 mt, per tentare via terra ma una breve e improvvisa schiarita ha permesso un'azione rapida in elicottero. L'alpinista e il compagno di cordata sono stati portati in Pronto soccorso. Le condizioni dell'infortunata non sono preoccupanti.